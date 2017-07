Children of the Whale trailer: la maledizione della morte precoce

La storia è ambientata in un mondo ricoperto da sterminati deserti sabbiosi. Chakuro è un archivista 14-enne che vive a bordo di un immensa isola fluttuante, la Mud Whale, che solca il “mare” di dune.

Nove abitanti su dieci dell’isola fluttuante sono dotati dell’abilità di utilizzare il saimia, ciò rappresenta allo stesso tempo una benedizione ed una maledizione, poiché seppur vero che il potere è utile, è anche vero chi ne è portatore è destinato a morte precoce.

Chakuro ed i suoi giovani amici non hanno mai avuto alcun contatto con persone estranee alla Mud Whale e passano il tempo a fantasticare sugli estranei, smaniosi di incontrarli; poiché durante la navigazione hanno incrociato varie isole, ma si sono rivelate tutte disabitate o abbandonate. Un giorno la loro isola ne incrocia una altrettanto grande, in questa occasione Chakura incontra una nuova ragazza, che cambierà il suo destino.





Il sito ufficiale dell’anime(Kujira no Kora wa Sajo ni Utau /Whale Calves Sing on the Sand) ha rilasciato il trailer esteso per la serie TV che debutterà sui piccoli schermi nipponici il prossimo ottobre:Lo stesso sito ufficiale ha rivelato anche il nuovo key visualha acquistato i diritti globali per lo streaming e lo rilascerà, ad ottobre 2017 in Giappone e nel 2018 nel resto del mondo, non è ancora chiaro se abbia i diritti anche per l’Italia. L’edizione di febbraio del mensile Mystery Bonita aveva annunciato che il manga fantasy di Abi Umeda , sarebbe stato adattato in anime . Eccovi anche il primo teaser video:Nel cast di doppiaggio troviamo: Natsuki Hanae - Chakuro Manaka Iwami - Rikosu Yuichiro Umehara - Ōni Nobunaga Shimazaki - Suō Mikako Komatsu - Ginshu Daiki Yamashita - Ryodari Hiroshi Kamiya - ShuanLo staff si fregia di membri di grande esperienza: Kyōhei Ishiguro Occultic;Nine ) dirige l’anime presso lo studio, sulla base della sceneggiatura di Michiko Yokote ReLIFE ); Haruko Iizuka SCHOOL-LIVE! ) disegna i personaggi; Toshiharu Mizutani Yuri!!! on Ice ) funge da direttore artistico, presso la Moon Flower Flying Witch ) ricopre il ruolo di direttore dalla fotografia; Jin Aketagawa Aldnoah.Zero ) quello di direttore del suono; Hiroaki Tsutsumi Akashic Records of Bastard Magical Instructor ) compone le musiche. Umeda ha lanciato il suo manga nel 2013, sul magazine Mystery Bonita, e si tratta del suo secondo shoujo edito da. L’editore ha pubblicato il nono volume lo scorso 16 marzo, il manga è attualmente in corso. ha annunciato il 30 aprile scorso, in occasione deldi Napoli, l’acquisto dei diritti del manga; il primo volume in italiano dovrebbe uscire a settembre.Il titolo ha già ispirato una rappresentazione teatrale, andata in scena dal 14 al 19 aprile 2016 all’AiiA 2.5 Theater di Tokyo.