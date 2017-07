Prendi un caffè con Hatsune Miku

Luglio è agli sgoccioli e molti di voi saranno sul punto di partire: ecco una veloce carrellata su quello che ci ha più colpito del Made in Japan.Per chi è stanco di prendere il caffè da solo, la città di Sendai ha proposto un evento davvero particolare: al Blue Leaf Cafe nei giorni 8, 9, 15, 16 e 17 di questo mese è stato possibile avere come compagna di tavolo niente meno che la vocaloid più famosa dell'arcipelago, cioè Hatsune Miku, grazie ad una serie di smartphone di ultima generazione e al programma di realtà aumentata detto Miku Stroll. Fino alla fine del mese invece saranno disponibili altri articoli a tema Hatsune Miku, per festeggiare il decimo anno dal suo debutto.Voglia di onigiri ma il konbini sotto casa è chiuso? Vorreste farne una scorta ma hanno una scadenza troppo breve? Problemi risolti grazie alla ditta Onisi Foods che ha creato buste a cui basta aggiungere un po' di acqua per avere pronte le mitiche palle di riso. Al momento sono disponibili 3 gusti: salmone, alga wakame e riso gomoku con fagioli rossi al prezzo ognuno di 200 yen (circa 1,60 euro).Se si usa acqua a temperatura ambiente, il tempo di preparazione è di 60 minuti. Con acqua calda, tuttavia, è possibile ridurre l'attesa a 15 minuti. Le buste hanno una data di scadenza di 5 anni e sono perfette per un paese come il Giappone spesso soggetto a calamità naturali.Stanchi di appoggiare il vostro cellulare su un anonimo supporto? Ecco a voi l'ultima invenzione della ditta Iwasaki, specializzata in riproduzioni perfette di tantissimi alimenti: una ciotola contenente una perfetta copia della zuppa di miso, piatto amatissimo e diffusissimo della cucina giapponese.All'interno sono rappresentati tutti gli ingredienti tipici come tofu, cipollotto e alghe wakame; ogni pezzo costa 5.800 yen (circa 55 euro) ed è fatto a mano per cui non ne esistono due perfetamente uguali.Per gli amanti del bricolage arriva l'attrezzo definitivo: le pinze sponsorizzate dalle ragazze di Love Live! Sunshine!! La ditta GodHand ha infatti deciso di mettere in commercio non una, non due ma ben nove pinze, tante quante le componenti delle Aquors. Ognuna ha un colore diverso e su ognuna c'è inciso con il laser il nome della band, il logo e il nome della idol a cui appartiene. Saranno vendute per 4.500 yen (circa 36 euro) l'una durante il Wonder Festival il 30 luglio.Dopo la Square Enix , anche la Koei Tecmo ha deciso di aprire un ristorante dove sarà possibile gustare piatti a tema. Il Koei Tecmo Cafe and Dining sorgerà a Ikebukuro e sarà decisamente minimal; oltre ad un menù ispirato ai suoi prodotti, vi sarà spazio anche per eventi promozionali in vista dell'annuncio di nuovi titoli e saranno organizzati veri e propri spettacoli.Dal 1 agosto sarà possibile salire sulla ruota panoramica detta Big O (grazie ai suoi 60 metri di diametro) e cantare a squarciagola nelle sue cabine attrezzate con il karaoke JOYSOUND.Dalla collaborazione fra la JOYSOUND (leader nel settore karaoke) e il parco divertimenti situato presso il Tokyo Dome City, è nata questa nuova attrazione: con 820 yen a persona (circa 6,50 euro) si salirà nella cabina e nei 15 minuti di percorso ci si potrà sbizzarrire avendo come sfondo e ispirazione i grattacieli della capitale.Dal 3 agosto si potrà visitare Tokyo, riconoscere i luoghi in cui è ambientato Your Name. e gustare i piatti presenti nel film tutto in un colpo solo!Dalla collaborazione fra il bus operator Willer e The Guest, la ditta di ristorazione dietro ad altri cafè a tema quali quelli di Tokyo Ghoul , degli anime di Mamoru Hosoda e dei Pokémon , è nato il Your Name Cafe Bus. Il tour dura circa 90 minuti e inizia e termina vicino alla stazione di Tokyo; il percorso si snoderà fra i quartieri di Shinjuku e di Yotsuya e durante il tour sarà possibile assaggiare il sandwich di Taki e i pancake di Mitsuha. Inoltre ogni partecipante riceverà anche uno degli otto sottobicchieri a tema. Il bus viaggerà ogni giorno tra il 3 agosto e il 29 settembre e i biglietti costano 5.800 yen (circa 50 euro); è possibile prenotare anche in inglese sul sito della Willer.