Dame x Prince in anime: la principessa e principi non proprio "azzurri"

L'anime avrà una storia originale, avendo mutato leggermente l'idea di partenza del gioco, che aveva come obiettivo principale quello di creare una relazione d'amore con dei principi "non proprio azzurri". Sebbene l'elemento amoroso resti l'essenza dell'opera, non verrà intrapresa la route di un personaggio specifico; piuttosto Dame x Prince sarà una serie che, attraverso il dialogo stimolante con ognuno di loro, ripercorrerà la crescita di questi principi irrecuperabili.

Nell'anime: Anri, la principessa del piccolo regno di Inako, viene inviata come mediatore alla firma del trattato di pace tra le nazioni rivali di Mildonia, una grande potenza militare, e di Selenfaren, una potente teocrazia. Ani incontrerà non poche difficoltà nello svolgere il suo incarico diplomatico, dovendo confrontarsi con una serie di caratteri molto ostinati e fermi sulle proprie opposte posizioni, con: un principe idiota e narcisista; un nobile maniaco e donnaiolo; un principe idol che fa finta di amare tutti; e con un principe hikikomori che odia tutti.





Kaito Ishikawa - Narek, primo principe di Mildonia è un idiota narcisista;

Yuichiro Umehara - Vino, un nobile di Mildonia è un maniaco donnaiolo;

Soma Saito - Ruze, il principe ereditario di Serenfaren, è l’idol del suo paese, vuole far sembrare che ama tutti… ma in realtà...;

Ryouhei Kimura - Mare, il secondo principe di Serenfaren, è un otaku hikikomori che odia tutti;

Tomoaki Maeno – Teo, amico d’infanzia di Ani, è il suo fido cavalier servente, coltiva anche la passione per l'agricoltura;

Shunsuke Takeuchi - Riot, un cavaliere di Mildonia dal spiccato senso dell’onore cavalleresco;

Eiji Takemoto - Chrom, il primo ministro di Serenafaren, è un tipo intellettuale e profondamente religioso;

Ayaka Saitou - Gurimaru, la bestia magica guardiana di Inako, nella sua vera forma è un griffone, ma spesso appare sotto forma di un buffo animaletto rosa, ha il potere di usare la forza dell’amore.





Sabato 22 luglio, in occasione dell’evento speciale, dedicato al gioco per cellulari Dame x Prince dellaè stato annunciato un adattamento in serie anime intitolato Dame x Prince Anime Caravan (Dame x Puri Anime Caravan), il cui debutto è fissato per l’inverno 2018 sull'emittente Tokyo MX. È stato lanciato anche un sito ufficiale ed ecco il primo teaser trailer:Dame x Prince è un gioco per cellulari indirizzato al pubblico femminile di stampo reverse-harem, in esso la giocatrice riveste il ruolo di Ani, la principessa di un piccolo regno, che deve scegliere un principe tra schiera di principi per nulla "azzurri"... Il gioco è stato rilasciato un anno fa e sono già stati messi in commercio dei character CD.Il progetto animato è diretto da Makoto Hoshino ( Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love Revolutions ) sulla base della sceneggiatura di Nario Kobayashi ( Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love Legend Star ), con la supervisione di Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love 2000% ) adatta all'animazione il character design originale di Arikui Tou. La produzione è dicon le animazioni dello Studio Flad BREAKERZ eseguirà l’opening, non è stata rivelata la doppiatrice della protagonista Ani, invece nel resto del cast troviamo:Sito ufficiale damepri-anime Twitter @ damepri_anime