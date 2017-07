Ogni stagione anime è sempre ricca di proposte; decine e decine di serie dalle più svariate tematiche e ambientazioni.E' un classico che vengano ad esempio tratte da un manga, da videogames, o ancora sempre più spesso capita che siano tratte da novel (e a volte fanno praticamente solo da "spot promozionale" ad esse). Ma quante di queste produzioni possono essere definite del tutto "originali", e cioè non derivate o anche solo ispirate da altre opere o media di natura differente?Partendo da questo semplice presupposto, abbiamo pensato di stilare questa classifica di anime originali, sempre basata sul nostro database e i voti dati da voi utenti (un ringraziamento al nostro Metaldevilgear per aver effettuato la cernita).Siete d'accordo con la classifica?E ricordate: le graduatorie dipendono da voi e le vostre valutazioni, quindi recensite sempre i vostri titoli preferiti!NB: non sono stati presi in considerazione (anche se rappresentavano due casi un po' al limite) La città incantata Tokyo Godfathers essendo (liberamente) ispirati il primo ad un romanzo e il secondo ad un film.