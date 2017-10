L'account ufficiale di Twitter, e il sito ufficiale della serie anime, hanno annunciato che laè attualmente in fase di produzione e che il suo debutto avverràl'anno prossimo.Nella nuova serie faranno parte del cast anche le voci di Rie Takahashi Inori Minase saranno questa volta parte del cast., che ha diffuso in simulcast la prima stagione ad inizio anno (l'11 gennaio scorso), ha descritto la storia della serie come una “narrazione in prima persona”:Il protagonista sei tu!. Un nuovo progetto della SMIRAL Animation, che ti ha portato anche“Anitoire” e “Makuranodanshi”. Questa volta si tratta di tre storie che si svolgono tutte inun'unica stanza (la tua!)I design dei personaggi originali di One Room nasce dal pennino di Kantoku Garakowa – restore the world ) e Yashuhiro Okuda ( Magical Girl Lyrical Nanoha ) lo ha adattato per l'animazione. L'intera serie è animata da(casa co-produttrice dell'animazione dei film di Digimon Adventure tri ).Eiji Mano era a capo della storia originale, mentre i dialoghi sono stati scritti da Aose Shimoi. Takashi Sakuma era il produttore esecutivo, Hiroki Matsumoto diera il direttore artistico, Chieko Hibi si occupò del color design e Fumi Naba era il direttore della fotografia. La compagnia(Anime De Training! Ex, Makura no Danshi) detiene e ha sviluppato il originale.Il cast originale della serie, per le eroine principali, era composto da: M.A.O. nei panni di, una 17enne di Hokkaido che si trasferisce a Tokyo per dare gli esami di ammissione all'università. Durante il soggiorno nella capitale vive con la sorella maggiore, dimostrandosi una persona seria e diligente che fa tutto con il massimo impegno. È protagonista degli episodi dal primo al quarto e la sua theme song è “Harumachi Clover” (“Il quadrifoglio che aspetta la primavera”).Rie Murakawa è, la sorellina quattordicenne del protagonista che frequenta ancora le scuole medie. Pretendendo di dare a suo fratello “lezioni di vita”, si stanzia nel suo appartamento. Nonostante dimostri un atteggiamento ingenuo e infantile, è in realtà molto responsabile e si rivela una brava casalinga, ma tende a viziare il fratello dimostrandosi incapace di controllare i suoi sentimenti. Compare nella serie dal quinto all'ottavo episodio e la sua theme song si intitola “Natzuzora Yell” (“Un grido nel cielo d'estate”).Suzuko Mimori interpreta, una cantautrice di 21 anni. Dopo aver fatto il suo primo debutto sul palco, non è poi riuscita a proseguire nella carriera musicale, ma continua a inseguire il suo sogno lavorando nel frattempo part-time a Tokyo.È un'amica d'infanzia del protagonista e si imbatterà proprio in lui durante il soggiorno nella città.È pacifica ed espansiva, difficilmente si arrende alle difficoltà, ma ha il cuore di una giovane fanciulla. Nonostante si dimostri una gran lavoratrice, si stanca facilmente. È presente dal nono fino al dodicesimo episodio la sua theme song è “Kibo Refrain” (Un ritornello di speranza).Ad aprile ha invece fatto il suo debutto una serie spinoff dell'anime intitolata Room Mate: One Room Side M . Quest'ultima racconta “un'altra storia” con personaggi maschili. I personaggi sono stati disegnati da Hidari (Sasami-San@Ganbaranai, Fractale, Santa company).