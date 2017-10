Come diceva H.P.Lovecraft citando il Necronomicon: “Non è morto ciò che può attendere in eterno. E nell’arco di eoni, anche la morte può morire”. Certo che può! Basta saper maneggiare con maestria la motosega, possibilmente nella maniera più carina in assoluto! Chi riesce in questa delicata e al tempo stesso sanguinaria impresa? La bionda Lilianne, detta ‘la Principessa’ (evitate di chiamarla col suo vero nome: siete avvisati), figlia del Re di tutti i Mostri, impegnata in una non dichiarata lotta per il trono. Ad assisterla sarà un servo umano, resuscitato dopo essere stato macellato sull’asfalto da un pirata della strada: il povero Hiro scopre così non solo che la ‘morte può morire’, ma che forse il resto della sua vita sarebbe stato sicuramente più facile… sottoterra! (trama dell'editore Star Comics)

Dal numero di dicembre della rivista Monthly Shonen Sirius di Kodansha si apprende che ci sarà una nuova serializzazione del manga di Princess Resurrection (Kaibutsu Oujo) di Yasunori Mitsunaga a partire dal prossimo numero, in uscita il 25 novembre. Il titolo della nuova serie rimarrà invariato rispetto alla precedente edizione.è stato serializzato sul Monthly Shonen Sirius dal 2005 al 2013 e Kodansha ha pubblicato 20 volumi completi della serie. Stando ai dati pubblicato dalla rivista, ha raggiunto il milione di copie in stampa.Il manga ha ispirato poi un adattamento anime televisivo e un OVA di tre episodi. In Italia è stato pubblicato dalla Star Comics ma la pubblicazione è stata interrotta al settimo volume.Mitsunaga ha nel frattempo lanciato il suo manga Avarth sulla rivista Monthly Shonen Sirius nel 2015 che si è concluso quest'anno con il sesto ed ultimo volume che uscirà il 9 novembre in Giappone e al momento lavora anche a un manga intitolato Tama Kick, insieme ad Inomaru, in corso sulla rivista Young King Our GH di Shonengahosha Serializzazione irregolare invece per il suo Hitsugi Tantei D & W: infatti il manga è stato dapprima lanciato su Young King Ours GH nel 2011, con il quarto volume pubblicato nel 2014.