Aprile, dolce dormire... Se anche voi vi ritrovate in questo adagio, niente paura! Ad allietare i vostri sonni, ci pensano le ultime novità del mese direttamente dal Sol Levante.Si fa chiamare DJ Sumirock, ma all'anagrafe il suo nome è Sumiko Iwamuro. Da 60 anni sforna gyoza nel suo ristorante, ma da quando è rimasta vedova qualche anno fa ha deciso di riempire la sua vita. Ha iniziato per caso, costruendo una playlist per il compleanno del figlio, poi ci ha preso gusto e, dopo un corso di un anno presso una scuola specializzata, è diventata DJ resident del DécaBarZ a Tokyo. Guardate il video se non ci credete...Siete saliti su un taxi e il conducente si sente in dovere di intrattenervi, ma voi siete timidi oppure non volete raccontare i fatti vostri al primo che passa? A Kyoto hanno pensato anche a voi: la compagnia di Miyako Taxi ha infatti messo a punto il servizio "Silence Taxi". Un avviso appeso al poggiatesta del sedile del passeggero avverte infatti il cliente che su quel taxi nessuno lo importunerà; oltre a salutarlo quando sale e a confermare il percorso richiesto, non sarà rivolta la parola (salvo casi di emergenza ovviamente)."Questo servizio è attualmente in fase di prova, con l'obiettivo di creare un'atmosfera più confortevole per i passeggeri, limitando la chiacchiera del taxista" queste le parole dell'azienda che ha previsto per ora cinque taxi con questo bonus.Per essere fan duri e puri, arriva il pigiama (ma c'è anche la camicia da notte) ispirata ai personaggi della serie " Gintama ". Una versione è in nero (quella della Shinsegumi), l'altra è in bianco (per la Yorozuya), sono di cotone al 100% e costano 8.856 yen (circa 75 euro); la cifra comprende anche un cappello e un sacchetto in cui riporre il set.Nella stessa linea si può anche acquistare un sacchetto per riporre in valigia gli indumenti sporchi (con le fattezze di Elizabeth) per 2.592 yen (poco più di 20 euro) e un paio di pantofole ultra kawaii per 2.808 yen (circa 22 euro).Per gli amanti delle divise scolastiche in stile marinaretta, la ditta Bibi Lab ha messo in commercio la "Ojo-sama Sera Kore" detta anche "Highborn Young Lady" perché ispirata alle divise più tradizionali delle scuole più antiche, che non prevedono gonna e maglia ma un abito unico. Vendute da Amazon e da Village Vanguard, sono fatte di cotone e poliestere, per essere facilmente lavabili in lavatrice e costano 8.400 yen (circa 70 euro).Per gli amanti delle divise scolastiche in stile marinaretta (di nuovo!) un'altro outfit che potrebbe fare male alle vostre finanze: la ditta Village Vanguard ha ideato il Sailor Kimono! Il completo è composto da vari pezzi: una camicetta in stile marinaio con maniche fluide e larghe che evocano il kimono tradizionale, ma che possono essere staccate, una gonna classica pieghettata e due nastri. Il primo va sulla parte anteriore della camicetta, un motivo comune nelle divise scolastiche giapponesi, mentre il secondo si attacca alla parte posteriore dell'obi. Il tutto per 17.064 yen (circa 150 euro).Stufo delle solite cravatte a pois o a righe? La ditta TAYA con sede a Ginza propone un set di 12 cravatte, ognuna ispirata ad un periodo della storia del Sol Levante, dal Jomon al Meiji. Il prezzo è elevato (13.608 yen l'una, circa 115 euro), ma la qualità è ottima e portare al collo un pezzo di storia.... beh, non ha prezzo!La compagnia giapponese Nissui, per sponsorizzare una nuova linea di biscotti al latte di soia, il 22 aprile ha installato al 1° piano del Shibuya MODI building uno specchio magico: le donne che ci si sono fermate davanti, si sono sentite fare i complimenti dalla voce suadente del doppiatore Toshiki Masuda . Gli altoparlanti sono stati orientati in maniera tale da rendere la voce "un sussurro dolce nelle vostre orecchie".Toshiki Masuda, voce storica di Chikara Ennoshita in Haikyu!! Eijirō Kirishima in My Hero Academia , ha allietato le signore e signorine con frasi tipo: "Hai un sorriso bellissimo! Vorrei che mi sorridessi ancora" oppure "Hai la voce di un angelo" o ancora "Wow! Sei sottilissima! Sei una modella?". Sono sicura che molte delle nostre utenti si sarebbero specchiate e ancora e ancora.......Per attirare l'attenzione dei suoi passeggeri sulle cose che è meglio non fare quando si è in treno, la Seibu Railways ha affisso nelle stazioni e sulle carrozze tre avvisi disegnati ispirandosi alle stampe classiche nipponiche dette ukiyo-e . La serie è stata chiamata "Denshanai Meiwaku-zue" che tradotta suona più o meno come "Immagini delle cose fastidiose sui treni". La prima si intitola "Lasciate che gli altri si siedano comodamente"; la seconda invece è "Si prega di abbassare il volume" intendendo di parlare sempre a bassa voce. La terza infine è "Per favore non prendere il treno al volo". Le potete vedere bene nella gallery qui sotto.