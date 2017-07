Ed alla fine arriviamo alla conclusione della prima metà di questa grandissima seconda stagione. Il fratello di Iida è vivo (diversamente da come sembrava nello scorso episodio) ma comunque non potrà usare più le gambe, quindi il suo essere un eroe è comunque morto e sepolto per sempre. Narrativamente è stata scelta quindi una strada meno drammatica ma sicuramente di grande impatto, alla fine credo che sia andata meglio così.La finale è stata un'altra dimostrazione di scrittura solida e sagace. Todoroki era nettamente il favorito ma paga, psicologicamente, lo scontro con Deku e le parole di suo padre. Non è ancora pronto per il passo conclusivo, non è ancora pronto ad accettare la sua natura, è ancora troppo presto per un ragazzino che ha vissuto tra la privazione e l'odio per tutta la sua esistenza, ma sicuramente è soltanto questione di tempo. Bakugou vince ma tutto questo non sazia la sua arsura, anzi lo fa sentire al di sotto del suo odiato Deku (capace di fargli usare le fiamme, al contrario suo). Non vince nessuno, perdono tutti. Siamo solo all'inizio e sono soltanto dei ragazzini, per ogni passo in avanti che fanno un altro indietro è sempre da preventivare.Arriviamo alla conclusione, vedremo i nostri piccoli crescere ancora di più ed intanto scelgono i loro nomi, come veniva fatto notare "Invisible Girl"... really? Una cosa un po' più arguta no eh? La migliore rimane Earphone Jack, che è anche mia moglie. Comunque i nomi migliori sono Red Riot e Froppy, senza dubbio, anche Deku non è male, perlomeno è innovativo, mi dispiace che Todoroki non abbia un nome più cool. Adesso ci divertiremo con la seconda parte tra la vendetta di Iida e Deku che dovrà trovare un modo per non morire ogni cavolo di volta che usa il suo potere.