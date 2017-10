Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

L'anime è ambientato nella prosperosa Russell City. Nonostante la città stia vivendo un periodo così rigoglioso, una cospirazione minaccia di distruggerne le fondamenta. Un uomo chiamato Sword è il primo a rendersi conto di ciò che sta per succedere ed allora decide di entrare in questa guerra nascosta per esporre queste problematiche alla luce del sole. Il suo unico indizio è la parola "El Dorado". In questo cammino incontra Sophie, una donna alla ricerca del suo fratello maggiore, il quale è fuggito di casa lasciando dietro di sé solo un messaggio con su scritto "El Dorado". Sword ha vissuto un trauma simile non avendo più notizie della sua sorellina da anni, e con questo legame creato dalla parola cercheranno di comprenderne il significato.