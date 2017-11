Bungo Stray Dogs: nuovo trailer per il film Dead Apple

il prossimo 3 marzo

Atsushi Nakajima è stato cacciato fuori dall'orfanotrofio in cui viveva e ora non ha né cibo né un posto dove dormire. Mentre sta sul ciglio di un fiume salva un uomo che tenta di suicidarsi, costui si chiama Osamu Dazai e insieme al suo partner Kunikida fanno parte di un'agenzia di detective davvero particolare. Entrambi sono dotati di poteri soprannaturali e si occupano di casi troppo rischiosi per la polizia o i militari. Al momento stanno dando la caccia a una tigre apparsa recentemente nell'area, la quale sembra avere una sorta di connessione con Atsushi. Una volta concluso il caso è chiaro che ora il destino di Atsushi è collegato a quello dei due detective!