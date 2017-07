Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Le bugie sono proibite, l'amore è doppiamente proibito. In un futuro non molto lontano, quando i giovani giapponesi raggiungono i sedici anni, il governo gli assegna un partner da sposare. In tal modo nessuno deve sforzarsi di trovare un partner adatto e tutti accettano di buon grado il fatto che sia il governo a trovare per loro un compagno compatibile con cui essere felici. Yukari Nejima ha quindici anni, vive in un angolo remoto del paese e non ha grandi aspettative per il futuro; dentro di lui però c'è un cuore che arde di passione. In un mondo in cui l'amore è proibito, cosa succederà al ragazzo quando si innamorerà?nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.