L'opera rinarra la storia di Lupin III, con numerose modifiche rispetto sia al manga originale che alle varie versioni televisive, incentrandosi principalmente sul personaggio di Fujiko Mine. L'opera racconta il primo incontro dell'implacabile ladra con i vari membri del gruppo di Lupin; tutto inizia con... il matrimonio di Fujiko col leader di una misteriosa setta religiosa!

Lupin torna in una nuova avventura che si svolgerà in Italia e a San Marino, indossando una inedita giacca di colore blu.

Questa volta Lupin inizierà la sua serie di furti tentando di rubare la preziosissima corona reale appartenente Rebecca Rossellini, ma sembra che anche un ladro misterioso abbia intenzione di appropiarsi di tale oggetto e come se ciò non bastasse Zenigata è arrivato in Italia al solo scopo di acciuffare il suo acerrimo nemico.

Diversi titoli arriveranno su Tim Vision, tra cui Highschool of the Dead, Devil Lady, Gigi la trottola

14 dicembre verrà pubblicato il blu-ray del primo film di Card Captor Sakura, con un nuovo doppiaggio inedito diverso da quello televisivo

Stanno lavorando a riedizione Blu-Ray di: film di Black Jack, Ninja Scroll, Kyashan il mito, Polymar e Gatchaman, Yattaman, prima serie di Lupin con materiali nuovi, Nadia, Lady Oscar.

Valuteranno il secondo film di Card Captor Sakura solo in base ai risultati del primo

Ci sono problemi di diritti in Giappone per Proteggi la mia terra

Per quanto riguarda Galaxy Express 999, valuteranno cosa succede sul mercato

Uscirà una nuova linea di modellini di grandi dimensioni dedicata ai collezionisti. Si tratta di prodotti ufficiali e approvati. La linea si chiamerà Yamabot

Arale è un prodotto difficile, almeno per il momento.

