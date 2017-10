Se non lo avete visto, preparate i fazzoletti: la prima parte ci svela il passato di Nanachi e Mitty, le sofferenze subite dalle due bambine che, vittime di crudeli esperimenti, sono diventate quello che vediamo. Finale aperto, ma questo lo sapevamo e non poteva essere altrimenti. In meno di un'ora non si sarebbe potuto dare una spiegazione accettabile e degna per questa serie che si è rivelata, almeno per la sottoscritta, una delle migliori della stagione estiva, sia come grafica che come sceneggiatura. Quindi piuttosto che un finale raffazzonato, ho preferito di gran lunga veder chiudere un arco narrativo e sperare in una prossima stagione che mi riporti questo bel terzetto. Nanachi infatti è un gran bel personaggio e sebbene sia comparso solo per pochi episodi, ha detto molto agli spettatori e ha conquistato un posto nel mio cuore.Se non lo avete visto, preparate i fazzoletti: la prima parte ci svela il passato di Nanachi e Mitty, le sofferenze subite dalle due bambine che, vittime di crudeli esperimenti, sono diventate quello che vediamo. Reg darà finalmente pace alle sofferenze di entrambe, ma l'addio è stata una delle cose più strazianti e tristi che abbia mai visto, seppur prevedibile. Riko si sveglia e ci tira su il morale con diversi siparietti comici e la serie ci lascia con la nuova squadra che dopo essersi preparata per bene si avvia verso il fondo dell'Abisso. Ma non saranno soli... Spero quindi che presto sarà annunciata una seconda stagione e che sia all'altezza della prima. Per quel che mi riguarda, ne consiglio caldamente la visione a chi se lo fosse perso: vale la pena recuperarlo.

Autore: Hachi194

In queste ultime vicende che ci hanno portato al "finale" vi è stato un'evidente ricorso a tematiche e scene pesanti, gravi, amare, truculente che han confermato - pur essendo ormai evidente da un po' - come, a dispetto dei bambini pucciosi che vesto i panni dei protagonisti, questa sia una serie indirizzata ad un target decisamente maturo.

E proprio in questo contrasto che sta forse una delle peculiarità di Made in Abyss, assieme ad elementi semplici ma ben trattati come la classica avventura, l'esplorazione per contesti evocativi, pericolosi, strapieni di misteri e insidie letali.

Parliamo di "finale" tra virgolette perchè, come già si sospettava, questi tredici episodi sono stati quasi solo un'introduzione alla vera avventura di Riko e Reg (e Nanachi). Solo ora abbiamo potuto carpire vagamente quanto altro ci sia dietro l'organizzazione degli esploratori, che pare celi anche un lato decisamente oscuro. Solo ora abbiamo potuto cogliere l'esistenza di un "cattivo".



In conclusione una serie che si è confermata molto solida narrativamente e che evidentemente ha ancora molto da offrire... sperando in una nuova stagione, ovviamente.

Made in Abyss mi è piaciuto ma non mi ha fatto impazzire. Certamente ha avuto i suoi picchi positivi specie nel finale, ma anche diverse cose che mi hanno fatto storcere la bocca. Beh, innanzi tutto sembra davvero troppo incompleto. La serie termina con Nanachi che si unisce al gruppo e questo lascia l'amaro in bocca perché si resta con la voglia di vedere come continuerà l'avventura in 3. Alcuni passaggi poi non so quanto aggiungano alla storia: Reg che entra quando Nanachi sta cambiando le mutande a Riko o che ha un erezione quando fanno il bagno insieme, francamente li ho trovati evitabili. Poco efficace anche l'effetto chimera, in fin dei conti ero già vaccinato da F. E poi lì Tucker era ossessionato dal voler riportare in vita la moglie e, pur nella grande forza emotiva, in qualche modo l'impatto sullo spettatore era fortissimo. Qui invece abbiamo un cattivo sadico del quale nulla ci viene detto e un'amicizia tra Mitty e Nanachi con zero approfondimento. Nanachi non subisce l'effetto completo della maledizione, perché? La casa di Nanachi è un luogo non raggiunto dalla maledizione, perché? Sembra quasi che l'autore aggiusti l'ambientazione di volta in volta a vantaggio di quello che ha deciso debba succedere. Certo, è giusto mantenere i misteri, ma è anche giusto fornire allo spettatore quel minimo di plausibilità e coerenza che lo aiuti ad immergersi nell'atmosfera. Per questi motivi non ho pianto per la sorte di Mitty; mi ha fatto molto più effetto Sukasuka nella stagione precedeullmetal Alchemistnte ad esempio: lì l'ambientazione era anche più assurda, ma il rapporto tra i protagonisti era più approfondito.



Tutti questi difetti però non sono una bocciatura: lo studente ha potenzialità enormi, ma non si applica. Vorrei vedere un seguito che si elevi da anime discreto a capolavoro: gli ingredienti ci sarebbero, ma vanno usati e dosati con cura.

Siamo arrivati alla fine. Parto col dire che sono estremamente positivo riguardo a questa serie, che essenzialmente non credo di poter dire di essermi imbattuto in gravi difetti, magari togliendo tutti i sequel potrei definirlo al momento l'anime dell'anno... ma di questo ne parleremo tra qualche mese.



Gli ultimi episodi a mio avviso sono stati un continuo e coerente crescendo, sia per quanto riguarda una storia capace di diventare sempre più cruda e diretta: prima in modo estremamente grafico, come abbiamo detto nello scorso appuntamento, adesso con un attentato alle nostre emozioni con tutta la vera (e straziante) storia di Mitty e Nanachi. Scopriamo un lato tanto prevedibile ma non meno crudele del mondo nel quale è ambientato l'anime, il loro destino è sempre stato scritto per essere oltremodo orribile, Nanachi si conferma un personaggio davvero stupendo ed il suo rapporto con la sua grande amica è una stretta al cuore. Qui vorrei sottolineare come noi lettori effettivamente le conoscessimo poco ma la bravura dell'autore è palese, in quanto sia riuscito a farci sentire una connessione emotiva così forte con loro nonostante il poco tempo passato insieme.



Sì, poteva esser detto di più, sì la storia ha ancora tantissimo da dire, ma io mi sento decisamente felice così. Da anni ormai non mi aspetto più che una sola stagione possa darci anche solo una risposta, ma anzi esse ormai esistono (escludendo i motivi pragmatici) solo per riempirci la testa di domande, spingerci a cercare (o ad aspettare) le risposte. Quindi Abyss, fantastico lavoro, ho avuto assolutamente tutto quello che cercavo, niente di più ma soprattutto niente di meno. Aspettiamo tutti insieme una seconda stagione perché questa serie è davvero di alto livello.

Autore: Alex Ziro