Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Asta e Yuno sono stati abbandonati da neonati nello stesso giorno presso la stessa chiesa, e son da allora divenuti inseparabili. Fin da bambini si son promessi che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, la differenza di capacità tra loro è diventata evidente: mentre Yuno si dimostra molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili, Asta non è proprio in grado di usare la magia. In un mondo dove la magia è tutto e le abilità fisiche sono nulla, Asta si è allenato ogni giorno per poter realizzare anche solo l'incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, ecco che si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta...