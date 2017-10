Trama - La storia racconta dell'incontro tra due bambini: Shouya Ishida, un ragazzino molto vivace e Shouko Nishimiya, una bambina sorda. Inizialmente le cose tra i due non vanno bene poiché Shouya si diverte a prendere in giro Shouko e a maltrattarla per il suo handicap. Il loro rapporto però non è così semplice ed entrambi si ritroveranno, nel corso degli anni, ad attraversare parecchie difficoltà.

Il film, distribuito al cinema da NexoDigital ha ottenuto ottimi incassi nonostante i due soli giorni di programmazione con spettatori martedì 24 e mercoledì 25 per un totale di e un incasso superiore a