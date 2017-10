La serie non smette di mostrarci grandi cose, emozionare e fare benissimo il suo lavoro, gettando un'attesa incredibile per la terza stagione che, dati gli avvenimenti dell'ultima puntata, si prospetta essere infiammata.

Di quest'ultimo arco, in particolare, è stato prezioso l'approfondimento dedicato ad alcuni dei compagni lasciati in ombra dalla saga precedente.

Carinissimo anche l'episodio incentrato su



In conclusione, questa fantastica 2s di My Hero Academia ci saluta con un'inquietante dichiarazione di intento: Penso di averlo ripetuto più e più volte anche nei commenti agli episodi, ma ho semplicemente adorato la formula di quest'esame, che ha offerto tanti piccoli spunti d'approfondimento sui personaggi che compongono la classe di eroi del primo anno. Sicuramente il penultimo episodio, incentrato su Midoriya Bakugō , è uno dei migliori di questa seconda serie. Ho gradito ogni singolo frammento dello scontro con All Might , che evidenzia le crepe nel rapporto odio/amore tra i due rivali di infanzia. Ma è pur sempre vero che è proprio in questa battaglia con il più grande eroe al mondo che i due giovani ragazzi mettono un piccolo mattone per il loro futuro e... per la prossima saga! (...che io ho già letto nel manga! :P)Carinissimo anche l'episodio incentrato su Mineta Jirō , con Present Mic Midnight più sadici che mai!In conclusione, questa fantastica 2s dici saluta con un'inquietante dichiarazione di intento: Tomura Shigaraki , il villain dal prurito perenne, ha deciso di eliminare il sorriso dalla faccia del simbolo della pace. Non vedo l'ora che cominci la terza serie, perché se sarà anche solo un briciolo bella come questa seconda, varrà la pena di vederla!

Sono felice. Non posso che esserlo. La seconda stagione di My Hero Academia si è appena conclusa e quel che mi ha fatto vivere per questi mesi è impagabile e mi riempie di gioia. Questi ultimi 3 episodi conclusivi sono stati, come al solito per questa seconda stagione, perfetti: il 36 ci ha mostrato gli esami dei ragazzi rimanenti, felicissimo che la mia plus ultra amatissima Jiro abbia avuto finalmente tantissimo spazio per lei, mostrando il suo acume e le sue qualità, è così speciale 'sta ragazza che stento a crederci pure io, mi mancherà tantissimo. La 37 potremo invece definirla come la vera puntata finale di questa stagione, Deku e Bakugou che finalmente un passo avanti verso una pace che chissà se arriverà mai, con il bombarolo che ci rende sempre molto ma molto felici quando palesa sentimenti che lo tengono lontani a quel timore che lui un giorno possa diventare un villain, ma dopo questa stagione sono ormai certo che non accadrà.



Il tutto si conclude con l'episodio 37 che in realtà serve per far comprendere a noi spettatori cosa ci aspetterà nella prossima stagione (per fortuna che è stata annunciata). Finalmente è arrivata la cattivona amatissima da internet e finalmente potrò scoprire per quale cavolo di motivo, ma soprattutto Tomura diverrà sempre più pericoloso che mai, la vera nemesi di Deku... spero che il rapporto tra di loro possa intrecciarsi sempre di più, andando anche un po' oltre il classico concetto di buono contro cattivo, secondo me gioverebbe davvero alla storia avere il protagonista e l'antagonista connessi in questo modo.



Che dire, probabilmente l'anime dell'anno, capace di fare incredibili passi in avanti rispetto ai primi 12 episodi. Mi mancherà tantissimo, tornasse presto, molto presto.

Autore: Alex Ziro





Vedremo anche cosa ne sarà di Bakugou: l'eccezionale scontro con All Might, sua occasione per brillare, ha effettivamente messo in luce aspetti di lui molto più positivi di quelli a cui ci siamo abituati. Spero davvero non venga trasformato nel My Hero Academia meritano di meglio.



Insomma, stagione che si conclude magnificamente sia a livello di trama che a livello emozionale... ora uscite la terza che qui vado in astinenza! u.u A questo giro tocca tirare le fila di tutta la stagione... quindi da dove cominciare? Sarò ripetitiva ma non riesco davvero a farne a meno: il punto di svolta rappresentato dall'arco di Stain è ciò che più mi ha colpito della stagione così come di questi ultimi episodi. Ok, è un personaggio scritto proprio con questa funzione e sembra forse sciocco stupirsene più di tanto... eppure continuo a trovare incredibile come un supercattivo (!), per di più "di passaggio", sia stato in grado di condizionare in questo modo l'intera storia e per così tanto tempo off-screen. Il testimone sembra essere passato ora ad uno Shigaraki più creepy e determinato che mai... vedremo cosa ne faranno lui e la sua neonata squad.Vedremo anche cosa ne sarà di Bakugou: l'eccezionale scontro con All Might, sua occasione per brillare, ha effettivamente messo in luce aspetti di lui molto più positivi di quelli a cui ci siamo abituati. Spero davvero non venga trasformato nel Sasuke di turno; il ragazzo ha un buon potenziale e sia lui chemeritano di meglio.Insomma, stagione che si conclude magnificamente sia a livello di trama che a livello emozionale... ora uscite la terza che qui vado in astinenza! u.u

Autore: sailortenshi