Fate/Apocrypha 01 Titolo italiano: Apocrypha: la Grande Guerra del Santo Graal

Titolo Originale: Gaiten: Seihai taisen

Titolo Inglese: Apocrypha: Grail Contest

Titolo Kanji: 外典 : 聖杯大戦

Data italiana: N.D.

Data in patria: 01/07/2017

Durata: 24 minuti

Totale voti: 33 3 0



Altri Voti

20 ELIA ARDUINI Legend MicheleSciarpa95 Prugnakiller konzendono Bext blaiseantoine eerie axeloth Baldix Hikari-san! TommyL94 Kairte ssmith Metaldevilgear T-Poison MrMumble Dark96 fedep97 Nobume



Fate/Apocrypha 02 Titolo italiano: La partenza della santa

Titolo Originale: Seijo no shuttatsu

Titolo Inglese: The Saint's Departure

Titolo Kanji: 聖女の出立

Data italiana: N.D.

Data in patria: 08/07/2017

Durata: 24 minuti

Totale voti: 25 6 0



Altri Voti

15 Legend Prugnakiller ~Hina konzendono Kaneki-kun Baldix Hikari-san! Bext TommyL94 axeloth Kairte Dark96 fedep97 ssmith Nobume

1 MrMumble

Nella linea temporale della light novel, nel corso di una guerra del Graal tenutasi durante la Seconda Guerra Mondiale un mago approfitta del caos per rubare un Graal. Dopo alcuni decenni, la famiglia Yggmillennia, che utilizzava l'artefatto trafugato come suo simbolo, proclama la sua indipendenza dall'Associazione dei Maghi. Furiosa, l'associazione invia le sue forze a combattere la famiglia, ma vengono sconfitte dai Servant evocati da quest'ultima. Il sistema della guerra del Graal subisce così un cambiamento radicale, configurandosi come un confronto tra due squadre di sette Servant: inizia così la Grande Guerra del Graal.