Giulio Sciaccaluga è un fumettista genovese. Non ama particolarmente parlare di sé, preferisce che siano i disegni a parlare per lui e del resto loro possono dire davvero tanto della sua personalità. Disegna da quando ha memoria e ha sempre avuto un rapporto di amore/odio verso i mostri, come si può facilmente capire vedendo la sua opera, nella quale ha messo tutto di sé stesso. Sotto certi versi in realtà potremmo anche dire che i mostri siano quasi la sua passione.



Diplomato nel 2012 in un Liceo Artistico, sentiva di non essere apprezzato nella sua scuola, dove il suo estro veniva riconosciuto ma non valorizzato a causa del suo stile “particolare”. Una volta diplomatosi sceglie di non entrare in nessun istituto d’arte, ma nel 2014 sceglie di frequentare la Scuola Chiavarese del Fumetto, una scuola del fumetto di stampo bonelliano. I suoi fumetti preferiti sono Bleach, FullMetal Alchemist, Yu-Gi-Oh!, March Story e Monster Allergy, dai quali cerca di non farsi completamente influenzare nello stile.



La vita artistica di Giulio ruota da sempre intorno alla lavorazione di Dark Luster attirando le attenzioni del web e non solo: inizia una fruttuosa collaborazione con la rivista online Doraetos Manga ma un importante traguardo viene tagliato subito dopo, nel momento in cui si avvicina alla Shockdom, alla quale consegna delle tavole del suo fumetto, con l'intento di pubblicarle per Yang, una raccolta dei migliori webcomic italiani. In attesa di un eventuale buon riscontro di pubblico che possa trasformare il suo sogno di essere editato in realtà sta continuando la propria autoproduzione sulla propria pagina facebook.

Tanto tempo fa, quando nell'universo non vi era altro che il nulla, colui che regolava ogni principio e ogni regola era un dio, chiamato Hyperios Megistos. Egli era un’entità capace di dare la vita e la morte. Hyperios creò le galassie, i pianeti e tutte le sue entità, facendole morire quando erano alla fine del loro ciclo. Quando iniziò a sentirsi solo decise di creare degli altri Dei, suoi figli. Attribuendo loro un compito ben preciso nell'universo. Ma successivamente il peso dei suoi poteri, così opposti e in conflitto tra loro, lo costrinse a scindersi in due esseri: il primo di nome Helios Megistos, a cui fu affidato il potere di dare la vita, e l’altro Humbros Necross, capace di uccidere quando gli esseri dovessero finire la loro esistenza. Helios regnò incontrastato per molto tempo, perché era buono e amava i suoi fratelli Dei, ed essi riconobbero la sua autorità. Humbros però, essendo un essere completamente negativo e nutrendo ogni sentimento più malsano, geloso dell'autorità del fratello, radunò un esercito di Dei concordi al suo fine e grazie al suo potere di dare la morte col semplice tocco, riuscì a uccidere il fratello Helios. Spinto solamente dalla smania di potere e di distruzione di ogni opera del fratello, Humbros decise di uccidere anche tutti gli altri Dei, ma non senza pagarne le conseguenze. Durante l'ultimo combattimento venne infatti sopraffatto, addormentato e sigillato in una immensa prigione di fuoco e terra così da mantenere l'equilibrio nel mondo. Tale vittoria era però solamente temporanea, perché un giorno Humbros si sarebbe risvegliato e sarebbe tornato ad annullare l’universo... e quel giorno è arrivato! Toccherà a Shin, un ragazzo solitario che nasconde un destino chiave per la sorte dell'universo, impedirgli di porre fine all'universo… ma ce la farà? La sua epica avventura inizia in un giorno qualunque, incontrando una misteriosa ragazza con una grande falce...

Intervista all’autore

Meno due. Non si scherza e non potrei mai farlo su questo, mancano solo due opere da presentare per lo, categoria INDIE.Ed ecco per voi con immenso piacere Dark Luster di Giulio Sciaccaluga In questo Yaruki abbiamo parlato di tantissime opere, molte di loro sono state accomunate dal genere o magari da un determinato target narrativo o da come potessero strizzare l'occhio ad un certo pubblico, mentre altre magari senza offrire nulla di particolarmente nuovo hanno svolto in maniera più che ottimale il proprio compito, riuscendo ad intrattenere o magari lo stesso a reinventarsi in qualche modo.. Amo sempre particolarmente parlare di Giulio, l'autore di questo fumetto, perché il modo in cui riesce ad imprimere sé stesso in ciò che crea è qualsiasi di unico, che non potrete trovare facilmente neanche in opere maggiormente celebrate. Per comprendere alla perfezione ciò che cerco di esporvi vi basterà vedere la cura con la quale vengono creati tutti i mostri dell'opera, il vero fiore all'occhiello dell'autore, ciò che fa realmente la differenza, a volte disegnati con una cura maggiore rispetto agli umani (per quanto finora siano in una nettissima minoranza), non tanto per qualcosa che potremmo segnalare come una mancanza del fumettista ma proprio perché sono loro al momento ciò che reggono la storia, coloro che l'hanno creata.Finora Dark Luster ci ha mostrato perlopiù un'azione sfrenata di livello altissimo, uno scontro quasi interminabile pregno di colpi di scena, capace di costruire perfettamente la base per quella che è la storia. La narrazione non viene appesantita dalle tante scene di azioni o dalle morti, tutt'altro, il tutto è costruito con una certa cura che non ci si può sentire sorpresi se si ha la voglia di leggere e rileggere questi primi capitoli. Giulio porta avanti questa storia ormai da anni ma abbiamo davvero ancora tantissimo da scoprire, con il tutto che al momento si conclude proprio prima di comprendere quale sarà il vero volto di questo fumetto. Vi segnaliamo che per sostenerlo potrete seguirlo su Facebook e fare donazioni su, link che troverete poco più in basso. Dark Luster è un fumetto crudo, un fumetto che ha la stessa consistenza degli incubi più puri, magari non sono poi così paurosi una volta che prendi coscienza, ma sono opprimenti, ti entrano dentro e non vogliono lasciarti più. Buona lettura.mh... forsehpenso che negli ultimi tempi ci sia stato davvero un boom inaspettato. Vivendo sempre nel mio ho sempre considerato la faccenda di nicchia, ma sembra sia diventato abbastanza commerciale e soprattutto alla portata di tutti. A me non può che fare piacere dato che la mia visione si accosta perfettamente a quella del japstyle.Per ora nulla, sto aspettando il mio turno in coda per una pubblicazione. Un po' per colpa mia perché faccio mille cose e mi sono svegliato troppo tardi, ma non demordete, arriverà!Patreon credo sia la piattaforma che ho amato di più. Trovo sia utile, semplice da usare e un idea fantastica! Mi trovo benissimo e mi sta dando un grande aiuto, mi ha fatto capire inoltre che ci sono tante persone dal cuore d'oro e davvero interessate al mio lavoro, e questo non fa che stimolarmi a creare qualcosa di nuovo e di qualità. Diciamo che queste persone aiutano a promuovere arte per tutti, quindi non vedo cosa ci sia di meglio!Non esageratamente. Sicuramente miglioramenti sulla struttura, sceneggiatura e anatomia. Stilisticamente parlando credo di aver raggiunto una mia "identità" e ne sono davvero fiero perché ci ho messo molto impegno e personalità.Modestia a parte, vorrei lasciare al pubblico questa domanda, dato che mi considero un autore "silenzioso" perché adoro il mio lavoro, lavoro tanto, e parlo attraverso il mio lavoro. Per questo credo di aver detto già abbastanza a chi ha letto le tavole, sarà lui a dirti cosa gli ha comunicato, cosa lo ha fatto sorridere, cosa lo ha colpito e cosa non gli è piaciuto.Haha se dovessi rappresentare tutti gli incubi che sono costretto a subirmi ogni notte mi metterebbero in un ricovero!Si, sto lavorando ad altri due progetti, uno di questi è davvero ambizioso e ci sto mettendo una cura maniacale, dato che l'universo da cui è tratto ( è un fan comic) è altrettanto maniacale. Si tratta di una storia sul mondo di Dark Souls, su un suo personaggio in particolare che mi colpì moltissimo ai tempi. In questo caso mi sono riproposto di ricreare al centimetro ogni ambientazione e far muovere dei personaggi complessi sia graficamente che psicologicamente in una mia reinterpretazione di vicenda. Lo scopo di questo fumetto è principalmente per soddisfazione personale, ma non escludo di adoperarmi per farlo pubblicare in maniera dignitosa. Non lo so esattamente ancora, si vedrà!Grazie mille per la gentilezza! Ciao a tutti bestiacce!