Una sola puntata a settimana non basta! Il clima di angoscioso mistero di questa serie si fa sempre più opprimente ed è infatti centellinato a dovere episodio dopo episodio. Dopo una prima puntata che ci ha catapultato di nuovo, dopo anni, subito nella paura e nel mistero, la seconda puntata era filata piuttosto liscia con la storia di Sasha ma gettando qualche speranza nel finale. Niente, speranze deluse, visto che Connie e compagni hanno qualche dubbio ma non trovano nulla...certo la faccia di Connie nel momento di andarsene è tutto un programma: l'unico gigante parla ed ha una voce familiare. Qualcosa di strano c'è ma sembra tutto troppo assurdo per anche solo pensarci.

Il bello di questa seconda stagione è paradossalmente il fatto che Eren a mala pena si vede. Non è lui il protagonista e neanche i suoi amici. L'interesse viene dirottato sempre più verso altri personaggi, alcuni dei quali francamente non ce li eravamo mai filati eppure iniziamo a capire che hanno evidentemente qualcosa da dire e anche da nascondere. In primis Ymir, ma non solo. E' un Attacco dei Giganti più corale e per questo molto più coinvolgente a mio parere. il tutto fa presagire (a chi come me non ha letto il manga) che tanto debba essere svelato e sarà ancora più spaventosamente spiacevole dei Giganti stessi.

Autore: Ironic74

Stavolta è la "ragazza patata" a farla da padrona, in un episodio quasi interamente dedicato a lei. Sasha riesce bene a tenere la scena, anche perché è facile immedesimarsi nelle sue azioni, essendo lei uno dei personaggi più umani. Inoltre, la conversazione padre-figlia è un bell'insegnamento per i giovani. E a proposito di famiglia, quello che accade a Connie è terribile. Nell'episodio 28, sentire il gigante con le gambine sottili rivolgersi a Connie con un "bentornato" fa venire i brividi addosso! Sembra quasi un saluto macabro agli spettatori, che ritornano fra le mura più famose dell'animazione attuale... In queste puntate, però, importanti sono i discorsi fatti, perché tanti piccoli dettagli sui giganti vengono fuori, buttati lì in maniera tranquilla, come se una rivelazione su di loro non fosse fondamentale. Cosa, Isayama ? Da questo momento in poi sarà ancora di più un continuo lambiccarsi il cervello? Ottimo, insomma...

Autore: LaMelina

Dopo un primo episodio ultra frenetico, buona parte del secondo frena un attimo il ritmo per dedicarsi al passato di Sasha, personaggio che tutti ricordano per le scenette comiche sul cibo ma che non aveva ottenuto finora molte sfaccettature. E ciò che vede Connie? Decisamente strano, ma non mi stupisce che lui decida di "non sentire" ciò che ha sentito. Due puntate con molte rivelazioni e informazioni nuove sui giganti, e non vediamo l'ora di saperne ancora di più!

Questa seconda stagione darà lustro a personaggi che nella prima non hanno avuto tanto spazio o, peggio, son sembrate delle macchiette. Sasha è uno di loro. Sì, abbiamo tutti riso per la storia della patata però non è mai risaltata più di tanto. Ed ecco che in un episodio dove i protagonisti principali fanno da comprimari (Eren, Mikasa, Armin, Levi ed Hanji sul carrettino a parlottare per 2 minuti) la nostra Katniss made in Shiganshina si rende protagonista di una scena favolosa che tutti gli amanti del manga non vedevano l'ora di riscoprirla animata. Ah e Connie? Quel gigante? Eh, chissà. L'episodio 28 rappresenta esattamente perché amo da morire questa serie: poca azione ma lo stesso tantissimo hype, una costruzione fatta di sguardi e dialoghi che preparano il terreno per il prossimo episodio, il quale promette di essere pura dinamite. Non vedo l'ora.

Autore: Alex Ziro

Pur avendo già letto il manga questa serie non smette mai di sorprendermi. Dopo un'interessante episodio dedicato interamente a Sasha, i personaggi si trovano di fronte a nuovi misteri, ma fortunatamente iniziano ad essere formulate anche le prime risposte a questi dubbi che li affliggono. Nonostante fosse presente meno azione rispetto all'episodio precedente, è stato ugualmente molto coinvolgente e nutro grandi aspettative anche per le puntate seguenti.