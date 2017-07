Kakegurui 01 Titolo italiano: La donna chiamata Yumeko Jabami

Titolo Originale: Jabami Yumeko to iu onna

Titolo Inglese: A Woman Named Yumeko Jabami

Titolo Kanji: 蛇喰夢子という女

Benvenuti nell'accademia del gioco d'azzardo, dove la sfortuna può divenire una condanna a morte! Yumeko, la studentessa appena trasferita, metterà in mostra le sue doti con le carte. Data italiana: N.D.

Data in patria: 01/07/2017

Durata: 25 minuti

L'istituto Hyakkaou è una prestigiosa scuola privata in cui gli studenti sono divisi in strati sociali. Su tutti domina il consiglio studentesco, che detta legge ai suoi studenti tramite scommesse e il gioco d'azzardo. Se vinci ti aspetta il paradiso, se perdi, l'inferno. Coloro che si occupano delle scommesse sono invidiati da tutti mentre i deboli subiscono le assurdità imposte dalla scuola. Un giorno arriva una nuova studentessa di nome Yumeko Jyabami.